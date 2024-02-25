Крупномасштабные учения НАТО стартуют на территории Польши

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Национальные учения Вооруженных сил Польши с участием других стран Dragon-24 начнутся в воскресенье, 25 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

В учениях будут принимать участие около 20 тысяч солдат из Польши и ее союзников по НАТО, а также 3,5 тысячи единиц техники. По словам военных, Dragon-2024 – это проверка способности вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многоплановый кризис вооруженного характера.

В ходе учений будет проверено "взаимодействие и выполнение боевых задач на суше, в воздухе и на море", военные операции также будут проводиться в киберпространстве. Маневры пройдут в две фазы – в первой ВС Польши и союзников по НАТО отрепетируют действия в кризисной ситуации, а во второй – при оборонительной операции.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауер ранее заявлял, что НАТО на учениях в 2024 году отработает реагирование на возможное вторжение России на восточный фланг.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин до этого сообщал, что заявления со стороны западных стран о якобы плане нападения РФ на НАТО – информационная война, чтобы оправдать нынешнюю гибридную агрессию Запада против России.

О планах Североатлантического альянса провести учения стало известно еще в сентябре 2023 года. Всего же в учениях будут участвовать около 90 тысяч военных. Порядка 40 тысяч из них станут участниками учений в Германии, Польше и странах Балтии.