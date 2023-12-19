МИД РФ выразил протест посольству Австралии из-за участия страны в учениях у границ России

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Министерство иностранных дел (МИД) РФ выразило протест австралийскому посольству из-за участия страны в учениях около границ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

По информации дипломатического ведомства, Австралия участвовала в учениях США, Японии и Австралии "Яма Сакура – 85", проходивших на острове Хоккайдо. Он расположен недалеко от границ с РФ.

"15 декабря посольству Австралии в Москве был заявлен решительный протест", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что приверженность Австралии США и Японии ставит Канберру на путь опасной эскалации в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

До этого в МИД РФ вызвали посла Финляндии. Причиной тому стало наращивание военного потенциала НАТО на границе с Россией. На фоне произошедшего в РФ пообещали ответить на подобные действия.

