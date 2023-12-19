19 декабря, 15:07Политика
МИД РФ выразил протест посольству Австралии из-за участия страны в учениях у границ России
Фото: depositphotos/pajche
Министерство иностранных дел (МИД) РФ выразило протест австралийскому посольству из-за участия страны в учениях около границ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
По информации дипломатического ведомства, Австралия участвовала в учениях США, Японии и Австралии "Яма Сакура – 85", проходивших на острове Хоккайдо. Он расположен недалеко от границ с РФ.
"15 декабря посольству Австралии в Москве был заявлен решительный протест", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что приверженность Австралии США и Японии ставит Канберру на путь опасной эскалации в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.
До этого в МИД РФ вызвали посла Финляндии. Причиной тому стало наращивание военного потенциала НАТО на границе с Россией. На фоне произошедшего в РФ пообещали ответить на подобные действия.
Читайте также