Посла РФ вызвали в МИД Румынии из-за падения БПЛА на территории страны

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Посла России в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в МИД страны после падения БПЛА примерно в четырех километрах от поселка Гринду. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство республики.

Уточняется, что госсекретарь МИД по стратегическим делам Юлиан Фота выразил "твердый протест" властей страны из-за инцидента с падением беспилотника, который использовался для атаки на портовую инфраструктуру Украины.

Как сообщало Минобороны республики, в ночь на 14 декабря военные радары засекли вероятное нарушение воздушного пространства страны. Тогда в воздух поднялись румынские самолеты F-16 и немецкие Eurofighter, добавили там.

В оборонном ведомстве отметили, что утром примерно в четырех километрах от поселка Гринду военные нашли воронку глубиной 1,5 метра, которая появилась после неконтролируемого падения БПЛА.

Кроме того, официальный представитель НАТО Дилан Уайт на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter) прокомментировал заявления МИД Румынии и написал, что у Альянса нет сведений, которые бы подтверждали преднамеренные удары РФ по территории стран НАТО.

Ранее глава делегации от российского МИД на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Россия приравнивает взлет истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии к участию этих стран в украинском конфликте. Он подчеркнул, что использование указанных боевых самолетов может вынудить российскую сторону принять ответные меры.