В МИД РФ заявили, что взлет F-16 ВСУ с баз стран НАТО приравняют к участию в конфликте

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Москва приравнивает взлет истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии (страны – члены НАТО. – Прим. ред.) к участию этих государств в конфликте на Украине, использование указанных боевых самолетов вынудит российскую сторону на ответные меры. С таким заявлением выступил глава делегации от МИД РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, Вашингтон и его союзники больше не скрывают "агрессивный характер своей политики за формулировками об исключительно оборонительной направленности военных доктрин".

Дипломат также указал, что США продолжают генерировать угрозы безопасности на западных границах РФ.

"В национальных и коалиционных доктринальных установках государств НАТО закрепляются претензии на глобальное и региональное доминирование, добиваться которого планируется с применением военной силы", – цитирует Гаврилова РИА Новости.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пообещал создать на Украине вооруженные силы, которые будут способны сдерживать Россию в будущем. По его словам, Вашингтон "непоколебимо" поддерживает Киев.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что риск прямого столкновения между Москвой и НАТО никогда не был настолько реальным, как сейчас. Он выразил мнение, что администрация президента США Джо Байдена шантажирует конгресс, вынуждая передавать деньги и угрожая начать "войну с русскими".

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины