Словакия признала риск войны с РФ в случае взлета F-16 с авиабаз стран НАТО

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Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО для Москвы являются красной линией, что приведет к открытому столкновению с Россией. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага после встречи с послом РФ Игорем Братчиковым.

"Посол России проинформировал меня о важном вопросе. По мнению российской стороны, некоторые западные страны собираются непосредственно подключиться к войне на Украине, предоставив свои аэродромы для украинских истребителей F-16, которые бы присоединялись к боям с территории этих государств", – приводит его слова РИА Новости.

Блага подчеркнул, что Россия предупредила о том, что подобные действия приведут к открытому столкновению, а эскалация могла бы привести к третьей мировой войне. По его мнению, Словакия должна остаться на стороне мира.

Глава делегации от МИД РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов ранее также выступал с заявлением, что Москва приравнивает взлет истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии к участию этих государств в конфликте на Украине.

Ранее СМИ сообщали, что Россия может применить истребитель пятого поколения Су-57, если на Украине появятся американские F-16. Уточнялось, что российский самолет имеет преимущество над F-16, поскольку он может синхронизироваться с наземными радарами.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что поставка американских истребителей F-16 улучшит положение ВСУ, однако, как считают эксперты, такие самолеты не поменяют ход спецоперации.

По данным СМИ, проблема заключается как в сложности обслуживания F-16, так и в том, что они не смогут конкурировать с сильной авиацией РФ.