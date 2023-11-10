Обещанные Украине истребители F-16 не помогут ВСУ в ходе спецоперации – СМИ

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Украинский лидер Владимир Зеленский надеется, что поставка американских истребителей F-16 улучшит положение ВСУ, однако такие самолеты не поменяют ход спецоперации. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Modern Diplomacy.

"Украина хочет от 100 до 150 F-16. На самом деле им негде их разместить, и мало квалифицированных пилотов, которые бы ими управляли", – говорится в сообщении.

Авторы материала добавили, что американская сторона пообещала предоставить Киеву старые модели истребителей. По данным СМИ, проблема заключается как в сложности обслуживания F-16, так и в том, что они не смогут конкурировать с сильной авиацией РФ.

Вместе с тем в статье говорится, что плотность покрытия российской ПВО не даст возможности украинской армии задействовать истребители.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что силы противовоздушной обороны за октябрь этого года сбили более 1 400 средств воздушного нападения ВСУ, в том числе 37 самолетов и 6 произведенных в США ракет ATACMS. По его словам, при такой работе системы ПВО могут ликвидировать все запланированные к поставке Украине истребители примерно за 20 дней.

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