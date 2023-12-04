Россия может применить Су-57 при появлении F-16 на Украине – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия может применить истребитель пятого поколения Су-57, если на Украине появятся американские F-16, сообщает RT со ссылкой на военного обозревателя Майю Карлин в статье для The National Interest.

По словам автора, российский самолет имеет преимущество над F-16, поскольку он может синхронизироваться с наземными радарами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что поставка американских истребителей F-16 улучшит положение ВСУ, однако, как считают эксперты, такие самолеты не поменяют ход спецоперации.

По данным СМИ, проблема заключается как в сложности обслуживания F-16, так и в том, что они не смогут конкурировать с сильной авиацией РФ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что силы противовоздушной обороны за октябрь этого года сбили более 1 400 средств воздушного нападения ВСУ, в том числе 37 самолетов и 6 произведенных в США ракет ATACMS. По его словам, при такой работе системы ПВО могут ликвидировать все запланированные к поставке Украине истребители примерно за 20 дней.

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