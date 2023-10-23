Система ПВО России уничтожила за сутки 19 украинских беспилотников

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Система противовоздушной обороны России за сутки уничтожила 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Минобороны России.

Уточняется, что беспилотники были сбиты в районах Верхнекаменки, Кременной и Золотаревки ЛНР, Кирилловки, Берестового и Спорного ДНР, а также Крынки Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса Вооруженные силы России уничтожили 508 самолетов, 253 вертолета, 8 176 БПЛА, 441 ЗРК, 12 882 танка и бронемашины, 1 169 машин с реактивными системами залпового огня, 6 853 артиллерийских орудия и миномета, а также 14 583 единицы специальной военной автомобильной техники, рассказали в Минобороны.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние 2–3 недели понесли многочисленные потери в зоне СВО. Говоря о потерях техники с украинской стороны, Гагин отметил, что ее объем измеряется несколькими сотнями. Он также обратил внимание, что Киев все чаще сталкивается с нехваткой иностранного вооружения.

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