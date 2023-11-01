Залужный пустил в ход последние резервы из-за успехов ВС РФ – СМИ

Фото: 123RF/palinchak

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден бросить в бой последние резервы из-за успехов армии РФ на фронте. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

Он отметил, что к концу сентября 2023 года российские силы перешли к "активной обороне" практически на всей зоне боевого соприкосновения, из-за чего на многих участках у ВСУ стали появляться кризисные ситуации.

"Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы", – пишет Подгурский.

По его словам, инициатива на поле боя перешла в руки России и "отрицать это может только дилетант".

До этого стало известно, что провал контрнаступления украинской стороны стал причиной трения между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным.

Генерал считает, что украинской армии следует сфокусироваться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Зеленский, в свою очередь, не согласен с такой политикой.

Сообщается также, что Зеленский намерен уволить высокопоставленного генерала, который является командующим контрнаступлением ВСУ. Украинский лидер также планирует осуществить перестановки в стратегии боевых действий к наступлению зимы.

Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены