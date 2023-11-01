01 ноября, 07:27Политика
Залужный пустил в ход последние резервы из-за успехов ВС РФ – СМИ
Фото: 123RF/palinchak
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден бросить в бой последние резервы из-за успехов армии РФ на фронте. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.
Он отметил, что к концу сентября 2023 года российские силы перешли к "активной обороне" практически на всей зоне боевого соприкосновения, из-за чего на многих участках у ВСУ стали появляться кризисные ситуации.
"Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы", – пишет Подгурский.
По его словам, инициатива на поле боя перешла в руки России и "отрицать это может только дилетант".
До этого стало известно, что провал контрнаступления украинской стороны стал причиной трения между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным.
Генерал считает, что украинской армии следует сфокусироваться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Зеленский, в свою очередь, не согласен с такой политикой.
Сообщается также, что Зеленский намерен уволить высокопоставленного генерала, который является командующим контрнаступлением ВСУ. Украинский лидер также планирует осуществить перестановки в стратегии боевых действий к наступлению зимы.
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