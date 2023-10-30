Зеленский намерен уволить командующего контрнаступлением ВСУ генерала – СМИ

Фото: ТАСС/IMAGO/Presidential Office of Ukraine

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен уволить высокопоставленного генерала, который является командующим контрнаступлением ВСУ. Об этом пишет Time со ссылкой на неназванных чиновников в окружении президента Украины.

По данным СМИ, украинский лидер также планирует осуществить перестановки в стратегии боевых действий к наступлению зимы. Как уточнил автор материла Саймон Шустер, помощники Зеленского якобы предупредили журналиста, что необходимо ожидать глобальных перемен в военной стратегии и перетряски президентской команды.

"Необходимо уволить как минимум одного министра, а также высокопоставленного генерала, командующего контрнаступлением, чтобы обеспечить ответственность за медленное продвижение Украины на фронте", – пояснил Шустер.

Один из источников представителя СМИ заявил, что "движения вперед нет". Сам Зеленский, уточнил автор, выступает за продолжение боевых действий зимой и отказывается принять возможность их заморозки.

Днем ранее в прессе появилась информация, что провал контрнаступления ВСУ стал причиной трения между Зеленским и главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным. По данным СМИ, Залужный считает, что ВСУ следует сосредоточиться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Зеленский же не согласен с такой политикой.

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