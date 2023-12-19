Посла Финляндии вызвали в МИД РФ

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Финского посла в Москве вызвали в МИД РФ из-за подписания оборонного соглашения США и Финляндии. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Послу заявили, что РФ не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на российской границе, которое угрожает безопасности РФ, говорится в тексте. Кроме того, Россия примет необходимые меры для противодействия "агрессивным решениям Финляндии и ее натовских союзников".

МИД РФ возложил ответственность за превращение зоны добрососедства в зону возможной конфронтации в данном регионе на нынешних финских властей.

Уточняется, что соглашение, которое подписали Штаты и Финляндия, регламентирует количество, вопросы транспортировки, размещения военнослужащих армии США, использования ими военных баз, складирования вооружений на финской территории.

При этом документ не содержит ограничений по видам вооружений, а также фактически выводит американский воинский контингент, дислоцированный в Финляндии, за пределы финского правового поля. Соглашение вступит в силу после его ратификации в парламенте страны.

Ранее Владимир Путин сказал, что вступление Финляндии в НАТО вынудило Россию, имевшую самые добрые отношения с этой страной, концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе.

Также финские власти решили закрыть все КПП на границе с Россией с 15 декабря. Эту информацию подтвердила глава МВД республики Мари Рантанен.

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