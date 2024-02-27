01:34Политика
Президент Польши заявил, что в НАТО не принимали решений об отправке военных на Украину
Фото: 123RF/bialasiewicz
Страны Североатлантического альянса расходятся во мнениях относительно возможности отправить своих солдат на Украину. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после конференции по поддержке Украины в Париже.
"Самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу. Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет", – приводит РИА Новости слова Дуды.
Вместе с тем польский лидер отметил, что в НАТО обсуждают передачу Украине современных ракетных технологий. Он уточнил, что речь идет о промышленном сотрудничестве с Киевом, в результате которого Украина могла бы производить современные ракеты для нужд своей обороны.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что несколько стран Евросоюза и НАТО планируют на основе двусторонних соглашений направить военнослужащих на Украину.
По его словам, такие действия не помогут добиться уступок с российской стороны, а лишь поспособствуют обострению конфликта.
До этого СМИ сообщали о том, что Германия тайно обсуждает с Индией сделку о покупке боеприпасов для нужд Украины через посредников. По данным журналистов, в арсенале Нью-Дели находятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, но индийские власти не хотят продавать их открыто из-за отношений с Москвой.
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