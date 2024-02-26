Парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

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Венгерский парламент ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Заседание транслировалось на сайте законодательного органа.

"Решение принято", – сказал ведущий собрания.

Всего за ратификацию соглашения проголосовали 188 человек, а еще 6 были против. В общей сложности в парламенте страны 199 депутатов. Страна стала последней в Альянсе, которая одобрила шведскую заявку.

24 января премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что правительство Венгрии выразило поддержку в связи с будущим вступлением Швеции в Альянс. Об этом он рассказал после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По мнению бывшего разведчика Вооруженных сил США Скотта Риттера, вступление Швеции сделает блок лишь уязвимее. Так он ответил на слова госсекретаря Штатов Энтони Блинкена о том, что Швеция сделает Альянс сильнее, чем когда-либо.

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