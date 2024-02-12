Боррель призвал НАТО не зависеть от настроения политиков

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НАТО не должна зависеть от настроения политиков, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на встрече министров стран ЕС в Брюсселе.

"Во время этой кампании (избирательной кампании в США. – Прим. ред.) мы увидим и услышим много разного, но давайте будем серьезными: НАТО не может быть альянсом, работающим "по меню". Это военный альянс! Он не может функционировать в зависимости от настроения президента США", – цитирует его РИА Новости.

Этими словами Боррель прокомментировал заявление бывшего американского президента Дональда Трампа о НАТО и РФ. Также Боррель отказался комментировать идеи, которые высказываются в ходе избирательной кампании. По его словам, НАТО либо существует, либо нет.

До этого Владимир Путин рассказал, что бывший президент США Билл Клинтон изначально называл потенциальную возможность вступления России в НАТО интересной идеей. По его словам, вскоре после того, как он стал президентом в 2000 году, он думал над восстановлением отношений с Западом и публично говорил о возможности вступления РФ в НАТО с Клинтоном.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США должны прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов. Экс-президент США выступил на фоне обсуждения в сенате законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, из которого для повышения шансов его принятия исключили вопросы, связанные с мерами охраны границы США и борьбой с нелегальной миграцией.

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