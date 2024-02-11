Трамп призвал сенат не выдавать зарубежным странам безвозмездную помощь

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США должны прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов. Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Экс-президент США выступил на фоне обсуждения в сенате законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, из которого для повышения шансов его принятия, исключили вопросы, связанные с мерами охраны границы США и борьбой с нелегальной миграцией.

Голосование пройдет в воскресенье, 11 февраля. Для того, чтобы заблокировать законопроект на этом этапе, необходимо, чтобы 41 сенатор из 100 выступил против.

"Отныне и впредь – ты слышишь меня, сенат? – никакие средства в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной зарубежной стране иначе, как в виде займа – не безвозмездно", – приводит его слова РИА Новости.

По мнению бывшего президента, США могут выдавать подобные займы на чрезвычайно льготных условиях, без процентов или на неограниченный срок, но средства должны будут подлежать возврату. По его замыслу, США должны иметь возможность потребовать назад средства, если страна, получившая подобный заем, начнет проводить антиамериканскую политику или неожиданно разбогатеет.

"Нам никогда больше не следует раздавать деньги без надежды на их возврат или без сопроводительных условий. США не должны больше быть глупыми", – резюмировал Трамп.

В прошлый раз сенат США заблокировал аналогичный законопроект, однако в тот раз в него также были включены средства на обеспечение безопасности границы США. Против инициативы выступили 50 сенаторов, поддержали ее 49.

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