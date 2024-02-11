Сенатор США четыре часа подряд выступал с речью против помощи Украине

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Американский сенатор Майк Ли без перерыва проговорил почти четыре часа с трибуны верхней палаты конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Ли выступал на заседании, которое было собрано для того, чтобы проработать выделение Киеву 60 миллиардов долларов законопроектом, из которого для повышения шансов его принятия исключили вопросы, связанные с мерами охраны границы США и борьбой с нелегальной миграцией.

"Завтра мы узнаем, проголосуют ли республиканцы сената за законопроект, несмотря на отсутствие в нем тех условий, на которых мы настаивали месяцы назад. Посмотрим, что они скажут. Я действительно надеюсь, что они передумают. Для этого есть все причины", – заявил он.

В воскресенье, 11 февраля, пройдет голосование о завершении обсуждения инициативы, которая в том числе предполагает также выделение денег Израилю и Тайваню. Чтобы ее заблокировать на этом этапе, необходимо, чтобы 41 законодатель из 100 выступил против.

В своей речи Ли предупреждал о возможности втягивания в конфликт с ядерной державой, пагубности наращивания бюджетных расходов и снижения популярности поддержки Украины. Он заявлял о том, что киевские власти коррумпированы, а на их поддержку уже были выделены "астрономические суммы", а также указывал на то, что в Вашингтоне так и не представили внятной стратегии действий на Украине. Помимо прочего, сенатор отмечал, что Украина не является 51-м штатом США и подчеркивал необходимость решения внутренних проблем.

До этого сенат США представил законопроект о выделении допфинансирования в 2024 финансовом году на 118,28 миллиарда долларов.

Согласно документу, около 60 миллиардов долларов из запланированных средств планируется выделить на дальнейшую поддержку Украины, 14,1 миллиарда долларов – на помощь Израилю, еще порядка 20 миллиардов долларов – на решение вопроса с охраной американской границы.

Однако, в таком виде сенат США заблокировал законопроект. Против инициативы выступили 50 сенаторов, поддержали ее 49. Для того чтобы законопроект не был отклонен, требовалось 60 голосов.

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