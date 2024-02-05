Сенат США представил новый законопроект об охране границ, помощи Киеву и Израилю

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Американский сенат представил компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году. Документ был опубликован на сайте комитета по ассигнованиям сената США.

Всего проект предусматривает выделение 118,28 миллиарда долларов, из которых:

около 60 миллиардов долларов – на поддержку Украине;

14,1 миллиарда долларов – на помощь Израилю в сфере безопасности;

2,44 миллиарда долларов – на поддержку операций Центрального командования США и покрытие боевых расходов, связанных с конфликтом в Красном море;

10 миллиардов долларов – на гуманитарную помощь жителям сектора Газа, Украины и прочим группам населения, оказавшимся в зонах конфликтов;

4,83 миллиарда долларов – на поддержку ключевых региональных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе и сдерживание "агрессии со стороны Китая";

2,33 миллиарда долларов – на продолжение поддержки украинских беженцев;

20,23 миллиарда долларов – на решение вопроса с охраной американской границы;

400 миллионов долларов – на программу грантов на обеспечение безопасности некоммерческих организаций.

Ранее группа американских конгрессменов представила законопроект, который предусматривает выделение Израилю 17,6 миллиардов долларов без предоставления дополнительной поддержки Украине.

В частности, предполагается выделение 4 миллиардов долларов на восполнение запасов боеприпасов Израиля для систем противоракетной обороны "Железный купол" и "Праща Давида".

Однако в администрации США выступили против данного законопроекта. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала этот документ уловкой, заявив, что проект не делает ничего для защиты южной границы США, не помогает украинскому народу, а также отказывает в предоставлении гуманитарной помощи жителям Палестины.



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