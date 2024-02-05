03:31Политика
Сенат США представил новый законопроект об охране границ, помощи Киеву и Израилю
Фото: depositphotos/Frankljunior
Американский сенат представил компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году. Документ был опубликован на сайте комитета по ассигнованиям сената США.
Всего проект предусматривает выделение 118,28 миллиарда долларов, из которых:
- около 60 миллиардов долларов – на поддержку Украине;
- 14,1 миллиарда долларов – на помощь Израилю в сфере безопасности;
- 2,44 миллиарда долларов – на поддержку операций Центрального командования США и покрытие боевых расходов, связанных с конфликтом в Красном море;
- 10 миллиардов долларов – на гуманитарную помощь жителям сектора Газа, Украины и прочим группам населения, оказавшимся в зонах конфликтов;
- 4,83 миллиарда долларов – на поддержку ключевых региональных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе и сдерживание "агрессии со стороны Китая";
- 2,33 миллиарда долларов – на продолжение поддержки украинских беженцев;
- 20,23 миллиарда долларов – на решение вопроса с охраной американской границы;
- 400 миллионов долларов – на программу грантов на обеспечение безопасности некоммерческих организаций.
Ранее группа американских конгрессменов представила законопроект, который предусматривает выделение Израилю 17,6 миллиардов долларов без предоставления дополнительной поддержки Украине.
В частности, предполагается выделение 4 миллиардов долларов на восполнение запасов боеприпасов Израиля для систем противоракетной обороны "Железный купол" и "Праща Давида".
Однако в администрации США выступили против данного законопроекта. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала этот документ уловкой, заявив, что проект не делает ничего для защиты южной границы США, не помогает украинскому народу, а также отказывает в предоставлении гуманитарной помощи жителям Палестины.
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