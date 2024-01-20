Помощники Байдена ожидают победы РФ над Украиной без поддержки США – СМИ

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Российская сторона через несколько недель или месяцев может одержать победу на передовой, если американский Конгресс не одобрит выделение Украине средств из бюджета США. Об этом передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По информации источников, соответствующее мнение выразили помощники президента США Джо Байдена на собрании, которое прошло 17 января с американскими законодателям.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что продолжение предоставления Украине помощи со стороны Соединенных Штатов упирается в меньшинство в американском конгрессе.

До этого Байден заявил лидерам конгресса США, что задержки с выделением средств на помощь Киеву угрожают безопасности Штатов, стран НАТО и "свободного мира".



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