Байден заявил, что задержка помощи Украине угрожает безопасности США и НАТО

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Американский президент Джо Байден заявил лидерам конгресса США, что задержки с выделением средств на помощь Киеву угрожают безопасности Штатов, стран НАТО и "свободного мира". Слова Байдена приводятся на сайте Белого дома.

С подобным заявлением лидер США выступил во время встречи с главами республиканских и демократических фракций, профильных комитетов палаты представителей и сената, пытаясь подтолкнуть их к одобрению его запроса на 61 миллиард долларов для Украины.

Байден обсудил с политиками стратегические последствия бездействия Вашингтона для Украины, США и прочих стран, а также в очередной раз призвал конгресс оперативно выделить допфинансирование в поддержку Киева.

Отмечается, что президент США согласился с необходимостью экстренных мер для улучшения ситуации на южной границе Штатов, заявив, что он обнадежен прогрессом, достигнутом на межпартийных переговорах.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон пока не прорабатывает и не намерен выделять новые пакеты военной помощи Киеву. По его словам, причина состоит в отсутствии бюджетных средств.

Он также добавил, что некоторые западные страны в случае, если Вашингтон откажется от поддержки Киева, могут последовать примеру США и тоже перестать отправлять Украине вооружение.

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