Украина может получить 300 млрд долларов на облигациях по искам к РФ – СМИ

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Украина сможет получить до 300 миллиардов долларов без конфискации замороженных зарубежных российских активов, если будет продавать облигации, обеспеченные будущими исками по репарациям к России, сообщает "Радио 1".

Уточняется, что такую сумму Киев получит только в том случае, если ценные бумаги купят правительства западных стран. По данным экспертов, это поможет обойти проблемы, связанные с возможной передачей российских активов Украине.



Подчеркивается, что для купонов и основной суммы по облигациям могут быть использованы начисляемые на заблокированные активы проценты. Подчеркивается, что это будет отличаться от конфискации активов.

Однако некоторые эксперты говорят, что ценные бумаги будут слишком рискованными, поэтому покупатели могут попросить скидки. Последнее приведет к тому, что Киев не получит 300 миллиардов долларов, подчеркивают специалисты. Кроме того, сама Украина может отказаться от требований к РФ по возмещению ущерба.



Поэтому главными инвесторами должны были бы стать западные правительства, что снизило бы скидку для обычных покупателей, пишут эксперты.



Ранее западные СМИ со ссылкой на анонимные источники в Москве заявили, что Россия готовит судебный иск с целью защитить активы Центробанка от попыток США и Европы конфисковать их в пользу Украины. Речь идет о сумме в 300 миллиардов долларов.

Однако российские чиновники считают, что изъятие замороженных активов маловероятно. Несмотря на это, российский регулятор планирует заключить соглашение с международными юридическими фирмами о предоставлении интересов РФ в случае судебного разбирательства.

До этого администрация американского президента Джо Байдена высказалась в поддержку законопроекта, по которому планировалось осуществить конфискацию замороженных российских активов на Западе. Их США планируют направить на восстановление Украины.

Однако страны Евросоюза, включая ФРГ, Францию и Италию, поставили под сомнение предложение Америки о необходимости конфисковать замороженные активы РФ. Поддержка Вашингтоном изъятия российских активов – это шаг к подрыву доверия международных инвесторов к США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия требует разблокировать активы Центробанка на Западе – Песков