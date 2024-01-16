В США заявили, что не планируют выделять новую военную помощь Киеву

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Вашингтон пока не прорабатывает и не намерен выделять новые пакеты военной помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

По его словам, причина состоит в отсутствии бюджетных средств.

"Вот почему так важно получить одобрение запроса на дополнительное финансирование, чтобы продолжили поставлять данную помощь", – добавил Кирби.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выделение Киеву 50 миллиардов евро на оружие повлечет сотни тысяч жертв. Политик подчеркнул, что не может смотреть на то, как враждуют два славянских народа. По его мнению, конфликт изначально был спровоцирован некоторыми силами на Западе. Он отметил, что кураторы не позволяют Украине соглашаться на перемирие.

Ранее на саммите в Брюсселе в декабре прошлого года Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024–2027 годы, в который входит 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.

Позже стало известно, что Еврокомиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине финансового пакета. Так, ЕК согласна на проведение ежегодного аудита помощи и введение пункта об "экстренном торможении", благодаря которому любая страна сможет сообщать о своих опасениях по поводу выплат Киеву на саммите лидеров Евросоюза.

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