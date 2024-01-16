Премьер Словакии заявил, что выделение Киеву 50 млрд евро повлечет сотни тысяч жертв

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Выделение Киеву 50 миллиардов евро на оружие повлечет сотни тысяч жертв. Этим мнением поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо в рамках пресс-конференции с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.

"Через три года также мы будем здесь стоять, и мы будем констатировать, что пропали 50 миллиардов евро, и что с каждой стороны на 100 тысяч мертвых солдат стало больше, и что никто не сдвинулся с места. Россияне будут и далее контролировать Донецк и Луганск, не сдвинутся, конечно, из Крыма", – приводит ТАСС его слова.

Фицо уверен, что при таком раскладе условия для РФ на переговорах станут только лучше. Премьер Словакии отметил, что у ВСУ больше нет возможности противостоять российским силам.

Премьер-министр Словакии заявил, что не может смотреть на то, как враждуют два славянских народа. По его мнению, конфликт изначально был спровоцирован некоторыми силами на Западе. Он отметил, что кураторы не позволяют Украине соглашаться на перемирие.

"Мы и далее настаиваем на том, что будем предоставлять только гуманитарную помощь, но не будем направлять никакого оружия", – резюмировал Фицо.

Ранее на саммите в Брюсселе в декабре прошлого года Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024–2027 годы, в который входит 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.

Позже стало известно, что Еврокомиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине финансового пакета. Так, ЕК согласна на проведение ежегодного аудита помощи и введение пункта об "экстренном торможении", благодаря которому любая страна сможет сообщать о своих опасениях по поводу выплат Киеву на саммите лидеров Евросоюза.



Председатель Евросовета и глава ЕК повздорили из-за Украины – СМИ