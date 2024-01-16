В Евросоюзе инициировали аудит переданных Украине вооружений

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Чиновники Евросоюза приступили к аудиту предоставленного украинской стороне оружия после информации о том, что вклад ряда государств ЕС был меньше, чем предполагалось. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету Financial Times.

По данным источника издания, проверку организовали сотрудники Европейской службы внешних связей. Результаты представят к саммиту ЕС, который состоится 1 февраля.

В материале указали, что аудиторы задействуют данные, которые им предоставляют члены Евросоюза. Как отметил собеседник газеты, некоторые государства выступали против передачи этой информации.

Вместе с тем авторы статьи заявили, что проверка началась после того, как канцлер Германии Олаф Шольц призвал сравнить помощь Киеву со стороны ФРГ и других стран Евросоюза.

Ранее в СМИ сообщали, что неспособность американской стороны предоставить Киеву финансовую поддержку станет катастрофой как для Украины, так и для самих Штатов. Гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова заявила, что без помощи США Киев потерпит поражение.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ