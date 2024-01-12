Еврокомиссия решилась на уступки Венгрии ради 50 миллиардов евро помощи Украине – СМИ

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Еврокомиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине финансового пакета в 50 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

Ранее на саммите в Брюсселе в декабре прошлого года Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024–2027 годы, в который входит 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.

ЕК решила убедить венгерского премьера Виктора Орбана отказаться от данного решения, и для этого включить пункт о пересмотре четырехлетнего пакета помощи в 2025 году, в котором будет оцениваться, нуждается ли Украина в деньгах и выполнила ли она требования ЕС для их получения. Данный механизм позволит Венгрии блокировать продолжение помощи.

Кроме того, Еврокомиссия готова на проведение ежегодного аудита помощи и введение пункта об "экстренном торможении", благодаря которому любая страна сможет сообщать о своих опасениях по поводу выплат Киеву на саммите лидеров ЕС.

Сообщается, что высокопоставленный венгерский источник заявил о том, что пока что неясно, будет ли данных мер достаточно, чтобы Орбан отказался от вето, но скорее всего венгерский премьер примет это предложение.

Премьер Венгрии ранее заявлял, что его "уже тошнит" от попыток Брюсселя навязать стране свои решения, которые Будапешт считает ошибочными. По словам Орбана, жители Венгрии уже устали от таких действий Евросоюза, в том числе по Украине.

До этого Орбан не стал запрещать странам Европейского союза принимать решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, так как венгры смогут еще не раз остановить этот процесс, отмечал он.

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