Венгерский премьер заявил, что его "тошнит" от Брюсселя, а венгры устали от действий ЕС

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что его "уже тошнит" от попыток Брюсселя навязать стране свои решения, которые Будапешт считает ошибочными. Об этом Орбан рассказал в беседе с газетой Magyar Nemzet.

"Мой вывод заключается в том, что мы должны пытаться идти дальше, расширять свои позиции, собирать союзников и улучшать Европейский союз. Недостаточно злиться, мы должны взять Брюссель", – заявил Орбан.

Он согласился с тем, что "такая наглость Брюсселя просто поражает", поэтому неудивительно, что жители Венгрии уже устали от таких действий Евросоюза, в том числе – по Украине.

Орбан напомнил, что Еврокомиссия планирует всем странам увеличить расходы для помощи Киеву. Он отдельно подчеркнул, что именно на это уйдут "деньги венгров".

Поэтому он анонсировал возможные изменения в руководстве Евросоюза. В частности, он рассчитывает на итоги выборов в Европарламент, которые пройдут в июне 2024 года. По его мнению, ЕС ослаб и ему требуются перемены.

Ранее Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. Он заявил, что к этому вопросу вернутся в следующем году на саммите ЕС.

Однако Венгрия не стала запрещать странам Европейского союза принимать решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, так как венгры смогут еще не раз остановить этот процесс, отмечал он.

Кроме того, венгерский премьер поинтересовался, собирается ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими солдатами. На фоне этого Орбан призвал Евросоюз для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины.

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