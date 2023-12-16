Глава МИД Венгрии рассказал, как его унизительно принимали в США в 2014 году

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал об унизительном приеме в Вашингтоне в 2014 году, когда Будапешту пытались навязывать реформы. Об этом он сообщил в интервью порталу Mandiner.

"В сентябре 2014 года я как раз стал министром иностранных дел и, конечно же, поехал в Вашингтон, где мне дали понять, что если премьер-министра (Венгрии Орбана) не приняли в Белом доме, то и меня не примет министр иностранных дел... И мы с Викторией Нуланд, которая сейчас замминистра, а тогда была помощником госсекретаря, сели за маленький журнальный столик, и она бросила мне документацию из двух страниц", – рассказал Сийярто.

По его словам, Нуланд поставила его перед ультиматумом – либо Венгрия будет соответствовать критериям, описанным в документе, либо мы не сможем разговаривать о развитии двусторонних отношений. При этом в документе были предложения о том, как Будапешту следует изменить конституцию, закон о СМИ и церковные правила.

Сийярто заявил, что отверг эти требования, и ему стало понятно, что демократы не готовы ни к какому сотрудничеству. Он также отметил, что республиканская администрация вела себя "прямо противоположно".

По словам главы МИД, подобное не нравится демократам, как и то, что экс-президент США Дональд Трамп регулярно в качестве положительного примера ссылается на венгерского премьер-министра.

Ранее, выступая на прямой линии, Владимир Путин отметил премьеров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана. По его мнению, их в некоторой степени несогласие с Западом говорит о том, что они защищают интересы собственных стран, а не являются "пророссийскими". Таких, как Фицо и Орбана, в ЕС больше нет, заявил президент РФ.

СМИ ранее сообщали, что Орбан и Фицо могут выступить против антироссийских санкций. Подобное предположение также высказывалось в отношении кандидата на пост главы нидерландского правительства Герта Вилдерса. До этого Вилдерс уже высказывался против русофобии в западных странах, а также заявлял, что антироссийские санкции оказывают негативный эффект на экономику Нидерландов.