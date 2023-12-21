21 декабря, 19:37Политика
Орбан заявил о нежелании Венгрии иметь общую границу с Россией
Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев
У Венгрии и России не должно быть общей границы, сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан. Его слова передает РИА Новости.
По словам политика, в интересах Будапешта, чтобы между Венгрией и РФ "всегда было что-то", а не общая граница.
Осенью Владимир Путин провел встречу с Орбаном на полях форума "Один пояс – один путь" в Пекине. На ней венгерский премьер заявил, что Будапешт никогда не хотел противостояния с Москвой.
Российский лидер до этого сообщил, что РФ развивает отношения со многими странами Европы, несмотря на геополитические ограничения. Он уточнил, что среди них есть и Венгрия, и подчеркнул, что отношения между странами на протяжении десятилетий строились на основе учета взаимных интересов.
Путин встретился с Орбаном на полях форума "Один пояс – один путь" в Китае
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