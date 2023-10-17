РФ развивает отношения со многими странами Европы, включая Венгрию – Путин

Фото: kremlin.ru

Россия развивает отношения со многими странами Европы, несмотря на геополитические ограничения, сообщил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По его словам, среди них и Венгрия. Российский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Будапештом на протяжении десятилетий строились на основе учета интересов друг друга.

"Несмотря на то что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограниченны, тем не менее не может не вызывать удовлетворение, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран – это Венгрия", – заявил Путин.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна расширяет присутствие сельскохозяйственных и пищевых компаний на российском рынке, а также выступает за развитие сотрудничества в здравоохранении.

По его словам, все дело в том, что санкции не затрагивают сельское хозяйство и здравоохранение. Сийярто также разместил фотографии совместного заседания с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, подчеркнув, что тот лично много сделал для развития сотрудничества.