Венгрия расширяет развитие сотрудничества с Россией в здравоохранении

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Венгрия расширяет присутствие сельскохозяйственных и пищевых компаний на российском рынке, а также выступает за развитие сотрудничества в здравоохранении, написал министр иностранных дел страны Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ запрещенной и экстремистской).

По его словам, все дело в том, что санкции не затрагивают сельское хозяйство и здравоохранение. Сийярто также разместил фотографии совместного заседания с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, подчеркнув, что тот лично много сделал для развития сотрудничества.

Ранее Сийярто сообщил, что новые пакеты санкций Евросоюза против России не нужны. Он сказал, что если смотреть на санкции с прагматической точки зрения, то видно, что они нанесли Европе больше вреда, чем России. По мнению главы венгерского МИД, обсуждение новых санкций носит эмоциональный и идеологический характер.