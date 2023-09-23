Глава МИД Венгрии заявил, что новые санкции ЕС против России не нужны

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые пакеты санкций Евросоюза против России не нужны. Об этом сообщает ТАСС.

Данное заявление Сийярто сделал после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"К сожалению, профессиональных оценок и анализа введенных Евросоюзом санкций пока не было", – заявил венгерский министр.

Он подчеркнул, что если смотреть на санкции с прагматической точки зрения, то видно, что они нанесли Европе больший вред чем России. По мнению Сийярто, обсуждение новых санкций носит эмоциональный и идеологический характер.

Глава МИД Венгрии также сообщил, что совершит визит в Россию с 11 по 13 октября и примет участие в Российской энергетической неделе. Там он проведет переговоры с вице-премьером России Александром Новаком по поводу энергетических вопросов. Сийярто отметил, что безопасность в сфере энергетики Венгрии во многом базируется на поставках из РФ.

Ранее глава МИД Венгрии рассказал, что Будапешт будет блокировать любые попытки Евросоюза наложить санкции на российскую атомную отрасль. Он сообщил, что ЕС продолжает пытаться ввести рестрикции. Однако, подчеркнул Сийярто, у блока ничего не выйдет, так как это противоречит венгерским национальным интересам.

В августе Москва и Будапешт подписали документы о переходе к непосредственному строительству АЭС "Пакш-2". Благодаря этому появится возможность начать производство энергетического оборудования.

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