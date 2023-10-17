Путин встретился с премьером Венгрии на форуме "Один пояс – один путь"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума "Один пояс – один путь" в Пекине.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в условиях санкций. Венгерский премьер заявил, что Будапешт никогда не хотел противостояния с Москвой.

"Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось", – подчеркнул он.

Орбан отметил, что Венгрия пытается спасти все что можно из двусторонних контактов и заинтересована в продолжении экономического сотрудничества. Путин заметил, что товарооборот между двумя странами за первые семь месяцев этого года снизился на 35%. Он предложил подумать, как можно изменить этот тренд.

Ранее Путин сообщил, что Россия развивает отношения со многими странами Европы, несмотря на геополитические ограничения. По его словам, среди них и Венгрия. Российский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Будапештом на протяжении десятилетий строились на основе учета интересов друг друга.



Путин встретился с Орбаном на полях форума "Один пояс – один путь" в Китае