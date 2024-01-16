ЕС начал техническую работу по реализации предложения ЕК по замороженным активам РФ

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В Евросоюзе началась техническая работа по реализации предложения по использованию доходов от замороженных суверенных активов РФ в интересах Украины, которое было выдвинуто в конце 2023 года Еврокомиссией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера и министра финансов Бельгии Винсента ван Петегема.

"Мы проанализировали поступившие в декабре предложения Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС и подтвердили наше твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе", – сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС.

В настоящее время более 200 миллиардов евро активов Банка России заморожено в ЕС. В настоящий момент предлагается аккумулировать на отдельных счетах в депозитариях ЕС чрезвычайную прибыль от активов Центробанка в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам.

В начале декабря стало известно, что ЕС рассматривает возможную конфискацию российских активов в государствах блока в качестве гарантии того, что "однажды Москва выплатит компенсацию ущерба Киеву".

Как уточнил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, конфискация части активов может произойти на основании судебных решений по уголовным преступлениям.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская сторона, в свою очередь, не занимается изъятием активов компаний недружественных стран.

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