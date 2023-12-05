В ЕС считают конфискацию российских активов "гарантией возмещения ущерба" Украине

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Евросоюз рассматривает возможную конфискацию активов РФ в странах ЕС гарантией того, что "однажды Москва выплатит компенсацию ущерба Киеву". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

Он допустил конфискацию части российских активов в ЕС на основании судебных решений по уголовным преступлениям.

Ранее первый зампред Центробанка РФ Владимир Чистюхин заявил, что регулятор не ожидает запуска работы механизма обмена заблокированными активами россиян до конца 2023 года. Он пояснил, что после появления механизма потребуется время для "сопряжения воли всех сторон".

До этого СМИ сообщали о том, что Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль с замороженных российских активов для поддержки Украины. Это будет обсуждаться на саммите 14–15 декабря с лидерами Евросоюза, поскольку у стран ЕС сейчас нет единого мнения по этому поводу.

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