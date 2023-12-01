Швейцария заморозила российские активы на почти 9 миллиардов долларов

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Швейцария заморозила активы РФ в размере 7,7 миллиарда швейцарских франков (8,8 миллиарда долларов). Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на госсекретариат экономики страны (SECO).

Там уточнили, что речь идет о предварительных цифрах, которые несколько выросли, если сравнивать с прошлым годом. Так, в декабре 2022 года власти Швейцарии сообщили о заморозке российских активов на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,4 миллиарда долларов) после того, как страна присоединилась к санкциям Евросоюза против РФ.

Ранее сообщалось, что финансово-аналитическое управление Чехии может заморозить новые объекты недвижимости, которые принадлежат российским госорганизациям.

Сообщается, что объекты могут подпасть под действие национальных санкций. Ранее чешские власти приняли аналогичное решение к примерно 70 зданиям.

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