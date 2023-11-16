В МИД РФ пообещали ответить на санкции Чехии против госимущества РФ

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В министерстве иностранных дел не оставят без ответа решение Чехии ввести санкции против Госзагрансобственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило заморозку российской государственной собственности. Компанию по управлению активами за рубежом включили в национальный санкционный список.

"Ожидаем официального уведомления чешских властей. <...> Для защиты своих законных интересов Россия предпримет все необходимые действия, в том числе в правовой плоскости", – сказала Захарова.

По ее словам, в Москве действия чешских властей против российских имущественных активов расценили как враждебный шаг.

Ранее аналогичное мнение высказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Если Прага формализует незаконные действия властей Чехии в отношении российской государственной собственности, то Москва не оставит это без ответа, сказал он. Песков подчеркнул, что решение Праги является противозаконным с точки зрения международного права и вызывает абсолютное недоумение.

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