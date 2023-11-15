15 ноября, 22:21Политика
Правительство Чехии одобрило заморозку госсобственности РФ
Фото: 123RF/kusska
Правительство Чехии согласовало заморозку государственной собственности России. Об этом сообщил глава МИД республики Ян Липавский в соцсети X.
"По моему предложению правительство одобрило заморозку российской государственной собственности в Чехии", – написал он.
В частности, по его словам, к таким организациям относится ГУП "Госзагрансобственность", отвечающее за управление российскими активами за рубежом.
Ранее Чехия внесла в санкционный список Госзагрансобственность. В связи с этим, по словам Липавский, любая коммерческая деятельность этого предприятия является нелегальной. Уточняется, что объект входит в структуру Управления делами президента РФ и занимается управлением в стране рядом объектов недвижимости, которые находятся в собственности России.
Протесты против антироссийских санкций продолжились в Чехии
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