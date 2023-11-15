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Чехия внесла в санкционный список Госзагрансобственность. Об этом заявил на пресс-конференции по результатам заседания правительства глава МИД республики Ян Липавский.

"Любая коммерческая деятельность этого предприятия, включая сдачу объектов недвижимости в аренду отныне является нелегальной", – цитирует его ТАСС.

Уточняется, что ФГУП "Госзагрансобственность" входит в структуру Управления делами президента РФ. Она управляет в Чехии рядом объектов недвижимости, которые находятся в собственности РФ. Включением в санкционный список было заморожено все имущество, которым предприятие управляет в Чехии.

"Госзагрансобственность является частью российской федеральной экономики и действует в ее пользу", – говорится в сообщении.

При этом решение правительства не распространяется на объекты посольства РФ, которые служат для выполнения дипломатической деятельности.

Ранее власти Чехии приняли решение включить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список. В документе отмечалось, что ограничения против священнослужителя вводятся за поддержку действий российской армии на Украине.

Теперь патриарху запрещено въезжать в Чехию. Кроме того, замораживается его имущество, если такое имеется на территории республики.

Протесты против антироссийских санкций продолжились в Чехии