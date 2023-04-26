Чехия внесла патриарха Кирилла в санкционный список

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Чехии приняли решение включить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список. О соответствующем решении сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел страны.

Патриарх стал первым и на сегодняшний день единственным фигурантом нового списка. В документе отмечается, что ограничения против священнослужителя вводятся за поддержку действий российской армии на Украине.

Теперь патриарху запрещено въезжать в Чехию. Кроме того, замораживается его имущество, если такое имеется на территории республики.

В январе этого года в стране начал действовать закон, на основе которого формируется санкционный список.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против 22 представителей Русской православной церкви (РПЦ).

Под санкции, в частности, подпали митрополит Будапештский и Венгерский Илларион (Алфеев), замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, а также глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Кроме того, ограничения коснулись племянника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева.

До этого Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу запретили въезд на территорию Литвы. Также Великобритания и Канада внесли патриарха в санкционный список.

