Папа Римский и глава отдела внешних связей РПЦ провели встречу в Ватикане

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Папа Римский Франциск и глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний провели встречу в Ватикане. Об этом говорится в сообщении на сайте ОВЦС.

Аудиенция прошла в Апостольском дворце. Уточняется, что в ходе беседы Папа Франциск и митрополит Антоний обсудили многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов.

"В завершение продолжительной встречи собеседники обменялись памятными подарками", – говорится в сообщении.

Это первая встреча недавно назначенного на пост главы отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Антония с главой Римско-католической церкви.

Ранее папа Франциск заявил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к проведению специальной операции на Украине. Он затруднился ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие на Украину, при этом выступил за отказ от гонки вооружений.