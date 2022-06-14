Папа Римский заявил о начале третьей мировой войны

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Папа Римский Франциск заявил, что сейчас идет третья мировая война. Об этом он сказал во время беседы с руководителями иезуитских изданий Европы, передает La Stampa.

Он выразил мнение, что необходимо задуматься над тем, что происходит с человечеством, которое пережило три мировые войны за столетие. Папа Римский назвал это бедствием.

По его словам, сейчас конфликты продолжаются не только на Украине, но и в Нигерии, Конго и Мьянме. Он также подчеркнул, что мир находится в состоянии войны.

Ранее папа Франциск заявил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к проведению специальной операции на Украине. Папа Римский затруднился ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие на Украину. При этом он выступил за отказ от гонки вооружений. По его словам, все войны ведутся, чтобы проверить произведенное оружие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

