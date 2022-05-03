Папа Римский заявил о готовности посетить Москву для встречи с Путиными

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Папа Римский Франциск заявил о готовности посетить Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Нанести визит понтифик может с целью содействия в урегулировании ситуации на Украине, передает газета Corriere della Sera.
Папа Римский отметил, что в первый день специальной военной операции звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Связываться с российским лидером он при этом не стал.
"Я хотел сделать четкий жест, который бы увидел весь мир, и для этого пошел к российскому послу. Я попросил их объяснить, я сказал ему: пожалуйста, остановитесь", – пояснил понтифик.
Через 20 дней глава Ватикана был готов посетить Москву и попросил передать Путину соответствующее сообщение.
"Конечно, нужно было, чтобы кремлевский лидер предоставил несколько окон. Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас", – подчеркнул папа Римский.
Также понтифик добавил, что посещать Киев пока не собирается. В настоящий момент на Украину он направил главу дикастерии по содействию целостному человеческому развитию кардинала Майкл Черни и главу службы Папских милостей кардинала Конрада Краевского, который отправился туда в четвертый раз.
"Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным", – убежден папа Римский Франциск.
Он признался, что по сути является простым священником. И возможность визита в Россию напрямую зависит от решений президента Путина.
Прокомментировал понтифик и возможную встречу с предстоятелем Русской православной церкви. В начала апреля папа Римский рассказал о работе по организации его встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Религиозные деятели должны были встретиться 14 июня в Иерусалиме. Однако в новом интервью глава Ватикана заявил, что в текущих обстоятельствах этот диалог может быть воспринят двусмысленно, поскольку изначально встреча не должна была касаться военных действий.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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