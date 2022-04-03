Папа Римский заявил о возможной встрече с патриархом Кириллом

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Папа Римский рассказал, что сейчас идет работа по организации его встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Он подчеркнул, что давно думал об этой встрече.

"Мы думаем о том, чтобы организовать ее на Ближнем Востоке", – сказал Папа Римский.

В конце февраля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресной проповеди после литургии в храме Христа Спасителя призвал всех молиться о мире. По мнению первоиерарха, залогом братства народов Беларуси, Украины и России является единая православная церковь, которая на Украине представлена Украинской православной церковью, возглавляемой митрополитом Онуфрием.

