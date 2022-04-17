РПЦ перенесла Архиерейский собор из-за международной обстановки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Священный синод Русской православной церкви принял решение перенести проведение Архиерейского собора на период после лета текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте Московской патриархии.

"В связи с тем, что международная обстановка затрудняет прибытие в Москву многих членов Архиерейского собора, 17 апреля сего года члены Синода постановили перенести сроки проведения Собора на осенний или зимний период 2022 года", – говорится в сообщении.

Уточняется, что изначально Архиерейский собор планировалось провести 26–29 мая. В прошлом году он тоже был перенесен, однако из-за пандемии коронавируса.

Ранее Папа Римский рассказал, что сейчас идет работа по организации его встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По его словам, встреча глав двух церквей может состояться на Ближнем Востоке.

