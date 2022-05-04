Папа Франциск неверно передал содержание разговора с патриархом Кириллом – РПЦ

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В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera Папа Римский Франциск некорректно изложил содержание разговора с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который состоялся 16 марта. Об этом говорится в разъяснении службы коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ.

"Вызывает сожаление, что <...> Папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора. Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквами, который особенно необходим в нынешнее время", – отметили в ОВЦС.

Там пояснили, что в ходе разговора с понтификом предстоятель Русской церкви перечислил факты, которые редко упоминают западные СМИ. В частности, он отметил, что конфликт на Украине начался еще в 2014 году с событий на Майдане, в связи с этим он также напомнил о трагедии в Одесском доме профсоюзов, когда в результате действий нацистов погибло множество русскоговорящих граждан.

Другой факт, на который обратил тогда внимание Кирилл, – обещание НАТО не продвигаться на Восток. Оно было нарушено, в результате чего время подлета ракет Альянса до территорий РФ сократилось до нескольких минут. В случае принятия в НАТО Украины ситуация могла бы стать еще хуже, Россия этого допустить не могла, передали слова патриарха в ОВЦС.

Отмечается, что в завершение своей речи глава РПЦ напомнил, что его паства находится по обе стороны баррикад, что причиняет ему большую боль. Он призвал абстрагироваться от геополитики и подумать о том, как обе церкви могут поспособствовать достижению мира на Украине.

Накануне в ходе интервью Corriere della Sera глава католической церкви заявил, что во время разговора с патриархом Кириллом тот якобы зачитал ему оправдания действий России на Украине, после чего понтифик указал на недопустимость языка войны, напомнив, что они не являются государственными служащими. В то же время, беседуя с итальянским изданием, Франциск допустил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к проведению спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

