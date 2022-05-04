Песков заявил об отсутствии договоренностей о встрече Путина и Папы Римского

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Договоренностей между Москвой и Ватиканом относительно встречи Владимира Путина и Папы Римского в настоящее время нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные инициативы направляются по линии дипломатических служб. Каких-либо договоренностей о встречах нет, и они не достигались", – цитирует его "Интерфакс".

Отвечая на вопрос о потенциале влияния главы католической церкви на ситуацию вокруг Украины, представитель Кремля отметил, что никаких инициатив на этот счет озвучено не было. Он также не стал комментировать необходимость встречи Путина и Папы.

Накануне Папа Римский Франциск заявил о готовности посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным с целью содействия в урегулировании ситуации на Украине. По словам понтифика, спустя 20 дней после начала спецоперации на Украине он попросил передать Путину сообщение о его готовности посетить Россию, однако ответа Ватикан не получил.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.