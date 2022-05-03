Папа Римский заявил, что действия НАТО у границ РФ могли стать причиной спецоперации

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Действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к проведению специальной операции на Украине. Такое мнение в интервью итальянской газете Corriere della Sera выразил папа Римский Франциск.

"Возможно, лай НАТО у границ России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал", – сказал он.

Папа Римский затруднился ответить на вопрос, правильно ли поставлять оружие на Украину. При этом он выступил за отказ от гонки вооружений. По его словам, все войны ведутся, чтобы проверить произведенное оружие.

"Так было во время Гражданской войны в Испании перед Второй мировой войной. В Сирии, Йемене, Ираке, в Африке идут одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы", – заключил папа Римский Франциск.

Ранее он выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на Украине. По его словам, в первый день спецоперации он позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, а с российским лидером связываться не стал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

