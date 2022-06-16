В РПЦ отреагировали на введенные Лондоном санкции против патриарха Кирилла

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Санкции Великобритании, введенные в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являются бессмысленными и абсурдными, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Об этом сообщает RT.

По его словам, подобные контрпродуктивные шаги лишь усугубляют текущее непростое положение и способствуют дальнейшему разрыву всех связей между ЕС и Россией.

"Церковь, сейчас особенно, является последним мостом, средством коммуникации, который для чего-то пытаются разрушить. Это может быть нужно только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отдаления мира своей важной целью", – сказал Легойда.

16 июня власти Великобритании внесли в черный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поддержку специальной военной операции РФ на Украине. Также Лондон ввел санкции против уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой, руководителя компании "Волга-Днепр" Алексея Исайкина и депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

