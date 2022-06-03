Боррель прокомментировал отсутствие патриарха Кирилла в черном списке ЕС

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Отсутствие Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в новом санкционном списке Евросоюза стоит воспринимать как издержки внешней политики, основанной на компромиссе стран – членов ЕС, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Исключение (из списка. – Прим. ред.) патриарха Кирилла показывает ограниченность внешней политики, основанной на единодушии", – написал он в Twitter.

По мнению Борреля, религиозные деятели должны нести ответственность за поддержку специальной военной операции РФ на Украине наравне с другими лицами.

3 июня Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступят в силу 4 июня. Всего в черном списке значатся 18 юридических и 64 физических лица. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в новом санкционном списке отсутствует.

За включение патриарха в санкционный список выступал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также в организации отмечали, что эту меру необходимо внести в рамках нового пакета мер в ответ на спецоперацию на Украине.

По данным Bloomberg, против включения патриарха Кирилла в санкционный список выступили власти Венгрии. Кроме того, постпред Венгрии также высказал некоторые технические замечания по поводу эмбарго на российскую нефть.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.