Венгрия потребовала не вводить санкции против патриарха Кирилла – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Венгрия потребовала не включать Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Агентство отметило, что постпред Венгрии также высказал некоторые технические замечания по поводу эмбарго на российскую нефть.

По данным Bloomberg, из-за таких позиций Будапешта согласование шестого пакета антироссийских санкций может затянуться.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил внести патриарха Кирилла в черный список Евросоюза. До этого в организации заявили, что эту меру необходимо внести в рамках шестого пакета мер в ответ на спецоперацию на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

