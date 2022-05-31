ЕС и Великобритания запретят страхование транспортирующие нефть РФ суда

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Евросоюз совместно с Великобританией согласовал запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, сообщает газета Financial Times.

Данное решение приведет к потере РФ доступа к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London.

Уточняется, что ЕС рассматривал возможность продолжения страхования Россией своих судов в Великобритании при введении запрета только странами союза.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Он отметил, что в шестом пакете санкций, в который входит частичное нефтяное эмбарго, предполагается отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

